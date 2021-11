Borse europee sulla parità. Occhi puntati sui dati USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità, mentre aspettano la serie diin arrivo nel pomeriggio dagli Stati Uniti. Sono attesi anche vari interventi di diversi funzionari della. Nel frattempo, gli investitori guardano con preoccupazione all’esplosione di contagi da Covid-19 in alcuni Paesi, in particolare Germania e Austria.Sul mercato valutario, l', che avanza a quota 1,135. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.863,4 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,47%, dopo indiscrezioni stampa secondo cuidegli Stati Uniti avrebbe chiesto ai paesi grandi consumatori di crude, di considerare l'opzione di attingere in modo coordinato alle rispettive riserve strategiche , al fine di abbassare i prezzi del petrolio.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +120 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,06%, resta vicino alla parità(-0,17%). Piatta, che tiene la parità. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,29%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,28%, scambiando a 30.362 punti.di Milano, troviamo(+1,28%),(+0,79%),(+0,72%) e(+0,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,32%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,56%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,55%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,37%.del FTSE MidCap,(+2,39%),(+1,41%),(+1,35%) e(+1,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,90%.Crolla, con una flessione del 2,22%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,92%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,91%.