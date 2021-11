Borse europee in rosso. Torna spettro lockdwon

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta ancora in negativo dopo l'annuncio dell' Austria, primo Paese europeo ad annunciare un nuovo lockdown generale , a partire da lunedì 22 novembre. Una notizia che ha messo sotto pressione il sentiment degli investitori già penalizzato dai timori di unae di nuove conseguenti restrizioni.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,67%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,22%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,97%), che ha toccato 76,66 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +119 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,83%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,33%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,69%. Sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,73%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,38%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 29.846 punti, in calo dell'1,40%.Tra idi Milano, in evidenza(+3,44%) e(+3,31%) quest'ultima sull' effetto dividendo . Bene inoltre(+2,87%) e(+1,76%) che ha siglato un' intesa triennale con Enel per abbattere le emissioni di CO2.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,23%. Soffre anche, che evidenzia una perdita del 3,93%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,77%.In caduta libera, che affonda del 3,06%.Tra i(+3,60%),(+1,43%),(+1,34%) e(+1,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,03%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,42 punti percentuali.Preda dei venditori, con un decremento del 4,29%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 4,10%.