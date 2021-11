Commodities, Montanino (CDP): "Regionalizzazione traffici opportunità per l'Italia"

(Teleborsa) - "La regionalizzazione delle catene di fornitura internazionali è un’opportunità per l’Italia". Lo ha detto, Chief Economistdurante War Room di Enrico Cisnetto.potrà diventare ildei grandi campioni europei. La pandemia ha accelerato un cambiamento già in atto, sono almeno 10 anni in cui assistiamo unabasati su tre hub, Cina per l’Asia, Europa e Stati Uniti per il continente americano", ha concluso Montanino."Lesono destinate a, tra paesi che parlano dal punto di vista regolatorio la stessa lingua. Le catene lunghe - ha concluso l'economista - non sono più convenienti, a dimostrarlo esempi come il blocco del canale di Suez, in cui sono stati persi 9 miliardi di dollari al giorno".