Monnalisa, dimissioni della CFO Tommasiello. Al suo posto Stefano Paoletti

Monnalisa

Monnalisa, società specializzata in abbigliamento per bambini di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che Sara Tommasiello si è dimessa dalle cariche di Chief Financial Officer e Investor Relations per motivazioni personali. "La società ringrazia sentitamente Sara Tommasiello per il contributo fornito fino ad oggi e per la grande professionalità dimostrata lungo i 25 anni di permanenza in azienda, augurandole le migliori soddisfazioni per il suo futuro professionale", si legge in una nota. Al suo posto, e quindi per le cariche di Chief Financial Officer e Investor Relations, è stato nominato Paoletti. Paoletti, 48 anni, è laureato in Economia all'Università di Firenze e ha un'esperienza ventennale come revisore e advisor nell'ambito dell'amministrazione, finanza e controllo di primarie società industriali presso KPMG, dove è senior manager dal 2007.