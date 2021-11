UniCredit vince il Private Banking Award 2021

UniCredit

(Teleborsa) -si è aggiudicata il primato ai, ottenendo il riconoscimento comeIl premio è un riconoscimento per la creazione della divisione italiana che integra, che consente di offrire alla clientela con patrimoni elevati soluzione di più alta qualità.La cè avvenuta nel corso della tradizionale kermesse milanese organizzata, nell'ambito del ciclo di eventie tenuta a battesimo dalla rivista specializzata, davanti ad una platea composta dai top manager delle principali realtà italiane e internazionali legate ai mondo del Private Banking e del Wealth Management.Il premio è stato ritirato da, che da ottobre guida la nuova Divisione Wealth Management e Private Banking Italia di UniCredit."Questo premio attesta che siamo sulla strada giusta per realizzare la nostra principale ambizione: essere il top player del Wealth Management e Private Banking in Italia. A questo punta la creazione della nuova Divisione WM & PB Italia UniCredit, che si prefigge di garantire l’eccellenza di soluzioni e servizio alla clientela", ha sottolineato Vecchi, citando anche "l’alto livello di consulenza dei nostri banker capaci di assicurare un servizio che va oltre l’advisory sugli investimenti".