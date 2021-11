Operazione di consent solicitation ASPI: ok da assemblee obbligazionisti

Atlantia

(Teleborsa) - Autostrade per l'Italia (ASPI) ha fornito un aggiornamento sull' annunciata il 20 ottobre e rivolta ai portatori dei prestiti obbligazionari emessi da ASPI e garantiti da, al fine di ottenere il consenso al cambio di controllo a favore del Consorzio formato da CDP Equity, Blackstone e Macquarie, e la liberazione delle garanzie prestate da Atlantia. In particolare, le assemblee delle diverse serie di obbligazioni hannodei regolamenti delle obbligazioni descritte nel consent solicitation memorandum del 20 ottobre 2021.Le modifiche approvate dalle assemblee odierne saranno efficaci al perfezionamento della cessione dell’intera partecipazione detenuta da Atlantia in ASPI a favore del consorzio composto da CDP Equity, Blackstone e Macquarie. L'intervenuta approvazione costituisce, insieme ai consensi relativi ad altri finanziamenti già in gran parte ottenuti,del contratto di cessione. La società, si legge in una nota, corrisponderà una "" ai portatori di obbligazioni aventi diritto secondo quanto previsto dal consent solicitation memorandum e nel rispetto dei termini e condizioni in esso definiti.