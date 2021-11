Seduta positiva a New York dopo la conferma di Powell alla FED

Dow Jones

(Teleborsa) -, con i principali indici che hanno aperto con una performance migliore rispetto all'andamento del pre-market dopo la conferma di Jerome Powell alla guida della Federal Reserve. Ilavanza a 35.753 punti (+0,44%), interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.723 punti (+0,52%). In moderato rialzo il(+0,62%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,67%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,34%),(+1,01%) e(+0,74%).Al top tra i(+2,29%),(+1,82%),(+1,34%) e(+1,17%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,07%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,55%.(+3,18%),(+2,63%),(+1,98%) e(+1,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,92%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,02%.scende del 2,00%.Calo deciso per, che segna un -1,98%.