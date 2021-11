Borse europee in rosso assieme a Milano

S&P-500

(Teleborsa) -, che chiude gli scambi in calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Sul mercato USA prevalgono le vendite per l'con gli investitori che scontano il timore per una stretta sui tassi di interesse da parte della Federal Reserve e il rischio di nuovi lockdown a causa dell'aumento dei contagi da Covid-19.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,29%. Perde terreno l', che scambia a 1.783,3 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,18%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,01%.Lopeggiora, toccando i +126 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,99%.sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,11%, poco mosso, che mostra un +0,15%; soffreche evidenzia una perdita dello 0,85%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche lascia sul terreno l'1,62%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 29.466 punti, ritracciando dell'1,65%.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,47 miliardi di euro, in calo del 27,06%, rispetto ai 3,39 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 3,25 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,68 miliardi.di Milano, troviamo(+1,52%),(+0,78%),(+0,71%) e(+0,62%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,72%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,01%.Affonda, con un ribasso del 3,79%.Crolla, con una flessione del 3,78%.tra i titoli del FTSE MidCap,raggiunge un +0,68%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,27%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,95%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,71%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,28%.