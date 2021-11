ELITE supera la soglia delle 1.000 società. Grande successo Basket Bond

(Teleborsa) -, il private market del Gruppo Borsa Italiana, oggi parte di Euronext. Il network è stato esteso conitaliane appartenenti a diverse aree geografiche e, tra cui beverage, software, servizi informatici e telecomunicazioni.La scelta di ELITE risponde ad una serie di: ampliare e consolidare le competenze del proprio top management, ottenere maggiore visibilità, accedere a maggiori opportunità di business, supportare i processi di internazionalizzazione in nuovi mercati, gestire il passaggio generazionale, accedere a nuova liquidità attraverso la quotazione e gli ELITE Basket Bond.Ilè stato lanciato da ELITE nel 2017 ed è molto apprezzato dalle PMI perché offre un accesso efficiente al mercato dei capitali. Uno strumento cheper un ammontare complessivo di“Siamo orgogliosi di poter affiancare le migliori eccellenze italiane in un percorso di crescita e avvicinamento al mercato dei capitali", ha affermato, Amministratore Delegato di ELITE, aggiungendo che le risorse sinora raccolte hanno rappresentato "un elemento di forte crescita e accelerazione per tutte le aziende che hanno colto questa opportunità"."Il dinamismo delle aziende ELITE non si ferma però qui - ha sottolineato la manager - il 40% delle aziende parte della nostra community ha, infatti, realizzato oltre 1500 transazioni di corporate finance per un controvalore totale di 16 miliardi di euro".