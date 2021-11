Scuola, Anief avanti con le sue battaglie: focus su doppio canale reclutamento

(Teleborsa) - In vista delle prossime, il sindacato della scuolanegli ultimi quattro anni, soprattutto a favore della l"Abbiamo avuto il merito di aver affrontato il tema della precarietà, che il governo ha iniziato ad affrontare senza arrivare a soluzioni definitive", sottolinea il Presidente del sindacato, facendo cenno alle, le graduatorie per le supplenze, ed alla fase straordinaria delle, che sono state ancora troppo poche (solo10mila).per il prossimo quadriennio - afferma Pacifico - è convincere il legislatore a ripristinare ilper stabilizzare i precari".Fra le vittorie ottenute dal giovane sindacato va nricordata anche òla sentenza della Corte di Cassazione sulla, che prende in considerazione anche gli anni di servizio pre-ruolo per chi ha più di quattro anni di servizio da precario nella scuola .Pacifico sollecita i precari a “contattare la struttura legale del sindacato per farsi tutelare e riconoscere il credito vantato”, c he oggi si può verificare in prima approssimazione in pochi minuti, usando una sorta diFra le vittorie di Anief anche quella per le, per il pagamento dellaper lerichieste a tutti gli insegnanti che hanno in classe alunni con disabilità.Il òleader del sindacato Pacifico òlancia dunque un appello a chi è interessato a candidarsi con l'Anief "per vincere questa battaglia insieme e per iniziare un percorso per cambiare la scuola italiana".