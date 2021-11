Enel, dall'uscita dal gas alle opportunità nella mobilità elettrica e nel fintech

(Teleborsa) - Il nuovo Piano strategico delporta con sé una novità: la valorizzazione della, dove confluirà la parte della mobilità elettrica di Enel x, che diventerà una business line autonomia, sotto la guida di Marina Ripa, dove Enel intende, aprendo il capitale all'io destinandola allaLo ha annunciato l'Amministratore delegato Francesco Starace, spiegando "abbiamo sviluppato un percorso per gradi iniziato prima di Enel X, mettendo i dati dei clienti su cloud e questo ci ha portato a gestire le reti elettriche in modo innovativo. Ora vediamo una deriva chiara, perché c'è la necessità di accelerare sullo sviluppo della mobilità elettrica".Il Cfoha risposto invece ad una domanda sulla, ricordando che "Enel x Pay è il quarto operatore italiano" ed il Gruppo intende restare in questo settore "non solo per l'esigenza di pagamento delle bollette, ma anche per i pagamenti futuri legati alla mobilità elettrica, che richiederanno modalità pagamento digitali e diventeranno parte integrante del business". De Paolo on ha neanche escluso "opportunità per un posizionamento più ampio".A proposito dellae del futuro di Ufinet, società sudamericana della fibra ottica in cui detiene una quota del 21% tramite Enel X, l'Ad di Enel ha confermato cheed ha annunciatoParlando della pianificata, l'Ad Starace ha ricordato che si sta parlando di un tempo lungo di 20 anni e che per quella data "ci saranno pochi europei che utilizzeranno il gas, perché tutti per motivi economici passeranno all'elettricità".- ha sottolineato - E' una follia dipendere dal gas. Prima usciamo meglio è".L'Ad ha aggiunto che per lo stesso motivo "lesaranno necessarie per 20 anni ancora", poi ". Ad una domanda sulla centrale di Civitavecchia, il manager ha risposto "non siamo particolarmente affezionati a quella centrale", ma il mantenimento è stato deciso da una richiesta dell'autorità di regolamentazione di mantenere una a.ternativa in alcuni specifici nodi della rete.Non è escluso - ha sottolineato il numero uno di Enel - un investimento nelche attualmente è solo ine potrebbe essere, "per vedere se è una soluzione competitiva e che tipo di competitività può offrire su larga scala o modulare".Parlando del, Starace ha ricordato che il Piano arriva al 2024 ed esclude una parte del periodo coperto dal Recovery Plan che arriva al 2026. IN ogni caso, dei 26 miliardi di potenziali investimenti, ha spiegato chfanno riferimento all, mentre la parte più consistente die ed ha citato specificamente le semplificazioni, l'elettrificazione dei trasporti e l'efficienza energetica.