Piazza Affari piatta. Europa in calo

(Teleborsa) -. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Sul fronte macroeconomico, l'di novembre ha mostrato una diminuzione, mentre la fiducia imprese manifatturiere è salita in Francia. Nella notte è morto , fondatore e presidente onorario di Banca Mediolanum.è tornata a correre in Borsa, anche perché KKR starebbe considerando un aumento di offerta per la società di telecomunicazioni italiana.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,37%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,22%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 78,67 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +125 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,99%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,36%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 26.957 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 29.468 punti, sui livelli della vigilia.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,38%; sulla stessa linea, leggermente negativo il(-0,33%).di Milano, troviamo(+9,07%),(+1,81%),(+1,75%) e(+1,42%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,44%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,58%.scende dell'1,33%.Calo deciso per, che segna un -1,28%.del FTSE MidCap,(+4,20%),(+1,85%),(+1,19%) e(+1,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,15%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,00%.Sensibili perdite per, in calo del 2,18%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,96%.