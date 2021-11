Somec, nuova commessa da 60 milioni di euro negli USA

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha acquisito, tramite la controllata statunitense Fabbrica LLC, unaper la realizzazione delledi Boston per un valore complessivo di circa. Il progetto è costituito da due edifici di 18 e di 17 piani e Fabbrica LLC curerà la progettazione, l'ingegnerizzazione e la produzione di oltre 37 mila mq di facciate continue.L'inizio dei lavori è previsto per il quarto trimestre del 2022 con consegna tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 (data in via di definizione). Con questa ultima, da inizio anno Fabbrica LLC ha acquisito 167 milioni di dollari di nuovi ordini (145 milioni di euro) mentre le commesse complessive per il Gruppo Somec salgono a 286 milioni di euro."Questa commessa è motivo di grande soddisfazione perché dimostra lae prestigio - ha commentato il- Ci tengo a fare i complimenti a tutto il team di Fabbrica che è stato ancora una volta in grado di offrire soluzioni all'avanguardia e attente alla sostenibilità in un Paese dove è in corso un ambizioso piano per il recupero di efficienza nel settore edilizio. Tutto questo ci rende estremamente ottimisti sulle possibilità di sviluppo del nostro business civile in un mercato nordamericano in grande fermento".