Borse europee positive senza faro Wall Street

(Teleborsa) -, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei, orfani del faro di Wall Street chiusa oggi per il Giorno del Ringraziamento.Sullo sfondo restano i timori per le nuove possibili restrizioni, sulla scia dell'aumento dei, che frenerebbero lo slancio della ripresa economica e, le, dopo che dai verbali dell'ultima riunione della banca centrale americana è emersa la posizione meno "colomba" dei diversi funzionari che lasciano aperta la porta a un aumento dei tassi già nella prima metà del prossimo anno.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,122. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,23%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 78,19 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,01%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,16%, resta vicino alla parità(+0,17%); bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,32%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 27.141 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 29.674 punti.di Milano, troviamo(+2,02%),(+1,77%),(+1,05%) e(+1,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,92%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,37%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,98%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,94%.di Milano,(+5,94%),(+4,21%),(+2,34%) e(+2,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,36%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,08%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,02%.