A picco Wall Street. Volano i farmaceutici

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa USA, oggi aperta metà giornata all'indomani della. A pesare sul sentiment degli investitori contribuiscono i timori per la nuova variante sudafricana di coronavirus che hanno innescato un sell-off mondiale sui mercati azionati.Tra gli indici statunitensi, illascia sul terreno il 2,53%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che retrocede a 4.595 punti, ritracciando del 2,27%. Depresso il(-2,09%); con analoga direzione, in netto peggioramento l'(-2,23%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-4,04%),(-3,27%) e(-2,73%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesI più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -8,58%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,42%.In caduta libera, che affonda del 3,89%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,83 punti percentuali.Tra i(+20,57%),(+1,16%),(+1,12%) e(+1,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,79%.Seduta drammatica per, che crolla del 6,45%.Sensibili perdite per, in calo del 6,24%.In apnea, che arretra del 6,04%.