Fondazione Intesa Sanpaolo, assegnate 5 borse di studio in discipline umanistiche

(Teleborsa) - Sostenere percorsi di ricerca della durata di tre anni finalizzati a valorizzare, promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale italiano, con particolare attenzione ai temi di grande attualita` come l'inclusione, la comunicazione e i linguaggi. Con questo obiettivo laha assegnato questo pomeriggio,, confermando lo stesso stanziamento per il prossimo anno accademico. I progetti candidati in questa quarta edizione – fa sapere Intesa Sanpaolo in una nota – sono stati 56 provenienti da 29 universita` italiane.In tredici anni di attivita` della, sono stati deliberati. Quasi 3mila gli studenti in situazioni di difficolta` ne hanno beneficiato. Cento le iniziative bandite in piu` di 40 atenei statali italiani."Siamo convinti che investire nell'alta formazione di giovani meritevoli di aiuto – ha commentato il– significhi investire sul futuro del nostro Paese, per dare un segnale di fiducia e contribuire alla ripartenza dopo mesi difficili. In particolare, con il sostegno ai dottorati di ricerca in discipline umanistiche, la Fondazione vuole focalizzare l’attenzione nei confronti della ricchezza della nostra cultura che, oltre ad essere una grande eredita`, puo` costituire anche un’importante opportunita` di crescita e sviluppo professionale futuro per i giovani".Nata nel 2008, la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus nel corso del 2021 ha deliberato interventi relativi all'attivita` istituzionale per quasi 2,4 milioni di euro, di cui quasi 300mila euro destinati a dipendenti, pensionati e loro familiari in situazione di svantaggio; quasi 1,1 milioni di euro per borse di studio universitarie e dottorato e oltre 1 milione di euro per progetti di solidarieta` ed iniziative a favore dei piu` bisognosi, come mense e dormitori per gli indigenti.