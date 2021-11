La variante sudafricana affossa i mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, che termina in rosso. Prosegue in affanno la seduta a Wall Street, che vede cadere l'del 2,14%, in una giornata di crolli a catena innescati dall'allarmismo per una nuova variante di Covid-19, annunciata dalle autorità sanitarie del Sudafrica, con oltre 30 mutazioni che potrebbero rendere meno efficaci gli attuali vaccini.Sul mercato valutario, l'è in aumento (+0,9%) e raggiunge quota 1,131. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 68,88 dollari per barile, in netto calo dell'11,78%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%.affonda, con un ribasso del 4,15%, crolla, con una flessione del 3,64%; vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,75%. A Milano, forte calo del(-4,6%), che ha toccato 25.853 punti, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 29.637 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,15 miliardi di euro, in calo del 33,62%, rispetto ai 3,24 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 2,56 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,56 miliardi.tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza del 5,55%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,08%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 6,92%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,90%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,84%.di Milano,(+1,94%),(+1,43%) e(+1,17%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,36%.In caduta libera, che affonda del 7,98%.Sotto pressione, che accusa un calo del 6,81%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,59 punti percentuali.