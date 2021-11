La variante sudafricana manda in tilt anche Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio in rosso per la borsa di Wall Street su cui pesa la scoperta di una nuova variante di coronavirus, chiamata B.1.1529 ed emersa in Sud Africa. Il mercato americano è rimasto chiuso ieri per la festività del giorno del Ringraziamento, mentre oggi chiuderà in anticipo per il Black Friday.Tra gli indici statunitensi, forte calo del(-1,98%), che ha toccato 35.096 punti; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.640 punti, in calo dell'1,30%. In lieve ribasso il(-0,62%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'(-1,2%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-5,81%),(-3,49%) e(-2,26%).Al top tra i(+0,73%),(+0,58%) e(+0,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,70%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,12%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,56%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,08%.Al top tra i, si posizionano(+17,28%),(+2,21%),(+1,85%) e(+1,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,70%.In caduta libera, che affonda del 7,59%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,09 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 5,76%.