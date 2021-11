Ayala Pharmaceuticals brilla grazie a un upgrade

Ayala Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,57%.A fare da assist alle azioni del gruppo farmaceutico contribuisce la promozione giunta da Jefferies. Gli analisti dell'ufficio studi hanno rivisto al rialzo laIl confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 9,4 USD con tetto rappresentato dall'area 10,45. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,913.