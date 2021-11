Borse europee negative. Focus su variante e inflazione

Moderna

(Teleborsa) -. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, anche se con perdite minori, con il principale indice della Borsa milanese che segna una perdita mensile vicina al 4%. Gli investitori sonodell'Eurozona. Sul primo fronte, sono state le dichiarazioni dell'amministratore delegato di, Stéphane Bancel, a far sprofondare i mercati: il CEO prevede che i vaccini esistenti saranno meno efficaci nell'affrontare la variante Omicron rispetto ai precedenti ceppi di Covid-19. Sul fronte dell'aumento dei prezzi, l'Istat ha comunicato un'inflazione ai massimi da 13 anni a novembre, mentre l'Eurostat ha registrato l'aumento più consistente da quando è stata introdotta la moneta unica.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,54%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,45%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 68,26 dollari per barile, con un ribasso del 2,42%.Invariato lo, che si posiziona a +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,91%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,11%, vendite su, che registra un ribasso dello 0,73%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,89%.Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,86%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 28.293 punti.Negativo il(-0,8%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso il(-0,48%).di Milano, troviamo(+3,57%),(+1,31%) e(+1,27%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,42%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,40%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,07%.Affonda, con un ribasso del 2,03%.del FTSE MidCap,(+2,10%),(+1,78%),(+1,22%) e(+1,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,14%.Crolla, con una flessione del 3,30%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,26%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,21%.