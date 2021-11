Il Covid mette di nuovo sotto pressione Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta in territorio negativo sui rinnovati timori per il diffondersi della variante Omicron, per la possibile inefficacia dei vaccini attuali e gli impatti sull'economia mondiale.Tra gli indici statunitensi, ilaccusa un ribasso dell'1,77%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l', che continua la seduta a 4.578 punti. Pesante il(-1,64%); come pure, negativo l'(-1,47%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,64%),(-2,38%) e(-2,38%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,07%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,03%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,35%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,17%., con un aumento del 2,02%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,78%.In caduta libera, che affonda del 7,70%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,56 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 5,43%.