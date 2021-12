Borse asiatiche in ordine sparso

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta con segni misti per le principali borse asiatiche dove la piazza di Tokyo termina la seduta in rosso seguendo il tonfo di Wall Street. I mercati americani dopo un avvio all'insegna del rimbalzo hanno bruciato i guadagni inziali sulla notizia del primo caso di variante Omnicon negli Stati Uniti. A pesare sulla borsa statunitense anche lache potrebbe considerare di accelerare la riduzione degli acquisti di asset, terminando il processo alcuni mesi prima del previsto.L'indice giapponeselascia sul parterre lo 0,65%, mentre, al contrario, resta piatto, con le quotazioni che si posizionano allo 0,09%.Consolida i livelli della vigilia(+0,11%); positivo(+1,31%).Buona la prestazione di(+0,75%); leggermente negativo(-0,28%).Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,31%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,09%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,06%.Il rendimento dell'tratta 0,06%, mentre il rendimento delè pari 2,89%.