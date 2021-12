Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,34%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l', che scivola a 4.513 punti.In netto peggioramento il(-1,6%); sulla stessa linea, in rosso l'(-1,14%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,98%),(-1,86%) e(-1,43%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,44%),(+1,23%) e(+0,97%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -11,32%.Sensibili perdite per, in calo del 4,94%.In apnea, che arretra del 3,97%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,54%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,66%),(+3,04%),(+2,01%) e(+1,78%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -11,87%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,97%.Affonda, con un ribasso del 6,66%.Crolla, con una flessione del 6,11%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 22,82K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 250K unità; preced. 199K unità)14:30: Variazione occupati (atteso 550K unità; preced. 531K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,5%; preced. 4,6%)15:45: PMI composito (atteso 56,5 punti; preced. 57,6 punti)15:45: PMI servizi (atteso 57 punti; preced. 58,7 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 65 punti; preced. 66,7 punti).