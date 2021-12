Wall Street rialza la testa, focus rimane su Omicron

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche avanza a 34.281 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.537 punti. In frazionale progresso il(+0,3%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,4%)., mentre valutano l'effetto dell'arrivo dell'ultima variante di Covid negli Stati Uniti e le possibili mosse della Casa Bianca per quanto riguarda le restrizioni di viaggio. Sul fronte macroeconomico, i licenziamenti Challenger sono scesi a novembre al minimo dal maggio 1993, mentre le richieste di sussidi alla disoccupazione sono cresciute meno del consensus.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,12%),(+1,03%) e(+0,98%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,68%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,41%),(+2,88%),(+2,04%) e(+1,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,62%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,55%.Tra i(+3,08%),(+2,71%),(+2,60%) e(+2,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,31%.In apnea, che arretra del 2,90%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,82%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,48%.