New York incontenibile. Titoli energetici e bancari sugli scudi

(Teleborsa) - Nella prima seduta della settimana, si registrano, con i titoli ciclici come banche ed energetici che guidano il rally dopo i forti cali della scorsa settimana, mentre i titoli tech restano più indietro. Ilsta mettendo a segno un guadagno del 2,08%; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,40%. Sale il(+0,77%); sulla stessa linea, positivo l'(+1,35%). In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,25%),(+2,14%) e(+2,11%).Nel weekend,ha ridotto le sue prospettive per la crescita economica degli Stati Uniti al 3,8% per il 2022, citando i rischi e l'incertezza sull'. Oggi, ha comunicato che lepossono rappresentare un rischio maggiore per i mercati azionari rispetto a Omicron. Anche gli strateghi dihanno dichiarato di "aspettarsi un periodo di maggiore volatilità in vista del tentativo degli investitori di valutare i rischi di omicron e della FED, sulla base di dati insufficienti e irregolari".Al top tra i(+4,56%),(+3,88%),(+3,78%) e(+3,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,76%.Al top tra i, si posizionano(+10,99%),(+10,72%),(+8,34%) e(+7,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -13,83%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,92%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,80%.In caduta libera, che affonda del 2,71%.