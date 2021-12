Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

ENI

Buzzi Unicem

Unipol

Italgas

Telecom Italia

DiaSorin

Leonardo

Ferrari

Juventus

FILA

Danieli

doValue

Garofalo Health Care

GVS

Saras

Tod's

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta in territorio positivo, anche se con meno slancio dell'avvio, mentreche lasciano presagire una partenza prudente per Wall Street, più tardi.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,13. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.780,5 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,2%), che raggiunge 68,38 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +129 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,91%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,51%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,01%, e in luce, con un ampio progresso dello 0,86%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,01%, a 26.201 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,95% rispetto alla chiusura precedente.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 2,45%: Solenova, joint-venture tra Eni e Sonangol, ha definito progetto fotovoltaico in Angola Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,24%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,91%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,88%.Giù, che ottiene -2,17%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,61%.scende dell'1,20%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,65%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,78%),(+3,86%),(+3,26%) e(+2,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,83%.Calo deciso per, che segna un -1,75%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,29%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,00%.