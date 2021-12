Borsa New York chiude in rally

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in forte rialzo, rassicurata dalla clemenza della variante Omicron, che secondo gli operatori non impatterà sulla crescita economica globale. Ilavanza a 35.719 punti; sulla stessa linea l', che archivia la giornata a 4.687 punti. Su di giri il(+3,03%); effervescente l'(+2,08%).(+3,51%),(+2,36%) e(+2,28%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+3,90%),(+3,20%),(+3,10%) e(+2,79%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,55%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,55%.Tra i(+7,96%),(+6,52%),(+6,45%) e(+6,41%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,29%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,32%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,90%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,63%.