Piazza Affari tira il fiato. Borse europee proseguono caute

(Teleborsa) -, mentre la, dopo il rally della vigilia dell'Immacolata. Una seduta caratterizzata da scambi bassi, a causa della chiusura delle banche, e da un sentiment incerto per l'evoluzione della pandemia, anche se i commenti del consulente sanitario della Casa Bianca Antony Fauci sulla non aggressività della variante Omicron hanno prodotto una ventata di ottimismoSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,128. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.786,4 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,53%.Lopeggiora, toccando i +134 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,95%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,36%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,34%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 27.048 punti, con uno scarto percentuale dello 0,33%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 29.625 punti.In frazionale calo il(-0,23%); pressoché invariato il(-0,02%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,35%),(+0,78%),(+0,56%) e(+0,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,14%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,66%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,57%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,49%.di Milano,(+2,79%),(+2,71%),(+2,17%) e(+2,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,30%.Affonda, con un ribasso del 2,54%.Crolla, con una flessione del 2,14%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,44%.