Poco mosse le borse europee. Stabile Piazza Affari

(Teleborsa) -, con la borsa di Milano che riesce a schivare le vendite, in un clima che resta cauto per l'andamento della pandemia e le incertezze sulle prospettive di inflazione. In mattinata è uscito il, il primo del nuovo AD Andrea Orcel, che ha fatto schizzare il titolo in borsa, anche grazie alla maggiore remunerazione prevista per gli azionisti. Sul fronte macroeconomico, balzo dinel mese di ottobre.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,2%. L'è sostanzialmente stabile su 1.782,1 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,35%.Sulla parità lo, che rimane a quota +134 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,00%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,21%, senza slancio, che negozia con un -0,19%, eè stabile, riportando un moderato 0%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 26.785 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 29.377 punti, sui livelli della vigilia.In frazionale progresso il(+0,68%); con analoga direzione, poco sopra la parità il(+0,62%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 7,76%.Buona performance per, che cresce dell'1,41%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,25%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,89%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,36%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,21%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,07%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,05%.Tra i(+3,22%),(+2,64%),(+2,37%) e(+2,31%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,61%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,51%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,17%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,13%.