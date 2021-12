Svas Biosana, debutto in Borsa con successo

Svas Biosana

(Teleborsa) - In data odierna, 9 dicembre 2021, hanno avuto inizio le negoziazioni delle azioni ordinarie e dei “Warrant Svas Biosana 2021-2024” sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.I titoli diall’apertura della seduta sono saliti del 12,82% a € 14,102, dopo aver toccato un massimo a 15 euro. Le azioni hanno chiuso la seduta di Borsa con un prezzo di 14,49 in aumento di circa il 16% rispetto al prezzo di offerta di 12,50 con una forte domanda da parte degli investitori che hanno mostrato grande interesse ed apprezzamento nei confronti della Società. Al termine della prima giornata di negoziazione, ladi Svas ha raggiunto circa 81,1 milioni."Il primo giorno di negoziazione delle azioni SVAS è stato molto emozionante" dichiara"e ringraziamo il mercato e gli investitori per l’interesse riscontrato e per la loro fiducia. Nel corso di una mattinata complessa che ha visto una forte volatilità di numerosi titoli con forti picchi al ribasso ed al rialzo, il nostro titolo ha mantenuto un andamento lineare a partire dall’ apertura ritardata per eccesso di rialzo chiudendo poi positivamente e toccando quasi i 15 euro."."Siamo lieti di aver accompagnato Svas Biosana nel suo percorso verso la Borsa” -"con un collocamento che ha riscontrato molto interesse presso gli investitori italiani e con una quota importante di investitori internazionali di elevato standing.. Obiettivo di Banca Profilo è quello di selezionare aziende italiane eccellenti ed affiancarle nei loro processi di IPO ed M&A aiutandole ad ottenere la migliore valorizzazione presso gliinvestitori con un giusto mix di istituzioni italiane ed internazionali che contribuiscono ad ampliare la shareholder base delle imprese. Abbiamo creduto in SVAS e nel suo top management ed il mercato ha confermato la nostra visione”.SVAS comunica inoltre che - in conformità con quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan che contempla la nomina e la comunicazione dell’Investor Relator Manager - il dott. Andrea Efficace, già CFO del Gruppo, è stato nominato Investor Relator Manager nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 Novembre 2021. Andrea Efficace ha guidato Svas Biosana nel suo processo di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan con l’inizio delle negoziazioni in data odierna.