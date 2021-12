Milano sulla parità in linea con gli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si riporta attorno alla parità, dopo aver offerto qualche spunto in più in mattinata. A frenate i mercati concorre l'attesa per la pubblicazione dei dati dell'inflazione USA, che saranno un test per leggere le prossime mosse della Federal Reserve.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,128. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.772,8 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,96%.Invariato lo, che si posiziona a +134 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,00%.resta vicino alla parità(+0,07%), piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 26.799 punti.di Piazza Affari, buona performance per, che cresce dell'1,58% ancora sulla scia del piano industriale.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,90%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,84%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,84%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,56%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,38%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,37%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,30%.del FTSE MidCap,(+2,39%),(+1,71%),(+1,39%) e(+1,23%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,44%.Crolla, con una flessione del 3,10%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,61%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,42%.