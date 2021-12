Wall Street positiva. L'inflazione vola al record dal 1982

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza tonica per la borsa di Wall Street, dopo la diffusione del dato sull' inflazione statunitense , in linea con le stime degli analisti e che potrebbe influire sulle politiche dellaa partire dalla riunione di mercoledì prossimo.Sul fronte macro, tra poco è attesa l'altra statistica della giornata: la, nel mese di dicembre.Sulle prime rilevazioni, ilsale dello 0,39% a 35.894 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.697 punti. Sale il(+0,79%); sulla stessa linea, positivo l'(+0,72%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,39%),(+0,88%) e(+0,78%).del Dow Jones,(+1,92%),(+1,22%),(+1,03%) e(+0,99%).Al top tra i, si posizionano(+7,90%),(+2,54%),(+2,43%) e(+2,36%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -12,86%.Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,34%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,81%.