In rosso Wall Street, sale l'attesa per la Fed

(Teleborsa) - Prosegue in rosso la borsa americana dopo un avvio cauto nella prima seduta di una settimana che vedrà protagoniste le banche centrali.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,90%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.679 punti. Negativo il(-1,03%); con analoga direzione, variazioni negative per l'(-0,7%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,18%),(+1,09%) e(+0,83%). Nel listino, i settori(-2,47%),(-2,46%) e(-1,09%) sono tra i più venduti.Tra i(+2,48%),(+1,37%),(+0,99%) e(+0,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,47%.Crolla, con una flessione del 2,73%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,17%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,06%.Tra i(+6,72%),(+3,41%),(+3,13%) e(+2,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,76%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,41%.In caduta libera, che affonda del 5,30%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,28 punti percentuali.