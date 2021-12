Mercati europei positivi in attesa delle banche centrali

FTSE MIB

Piovan

Sesa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Banco BPM

DiaSorin

Banca Generali

Hera

Exor

Nexi

Interpump

Illimity Bank

Cattolica Assicurazioni

Banca MPS

El.En

Autogrill

Esprinet

Datalogic

SOL

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee. Gli investitori sono concentrati sulle, con circa una ventina di esse che si incontrano questa settimana, tra cui la Federal Reserve degli Stati Uniti, la Bank of Japan, la Bank of England e la Banca centrale europea. In particolare, si prevede che mercoledì lae forse apra la porta ad aumenti dei tassi di interesse nel 2022.è ildel FTSE Italia All-Share, dopo che ha siglato un accordo per l'acquisto del 100% del capitale sociale di Sewickley Capital e aver comunicato di poter meglio espandersi negli Stati Uniti.dopo l'acquisizione del controllo di Citel e Aplus.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,36%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 71,16 dollari per barile, con un calo dello 0,71%.Sulla parità lo, che rimane a quota +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,93%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,89%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,22%, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,45%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 29.400 punti.Sulla parità il(-0,19%); guadagni frazionali per il(+0,4%).di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo dell'1,97%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,97%.Buona performance per, che cresce dell'1,92%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,75%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,35%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,11%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,80%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,17%),(+2,10%),(+1,78%) e(+1,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,99%.Sensibili perdite per, in calo del 2,87%.scende dell'1,49%.Calo deciso per, che segna un -1,47%.