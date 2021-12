Europa cauta con gli occhi puntati sulla Fed

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -principali borse europee, Milano inclusa, con l'attenzione degli investitori concentrata sulle banche centrali. Si inizia con la riunione, stasera, della Federal Reserve per terminare giovedì 16 dicembre. Intanto il mercato USA mostra un andamento negativo.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,127. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.772,4 dollari l'oncia, in calo dello 0,81%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,42%) si attesta su 70,28 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,93%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,08%, senza slancio, che negozia con un -0,18%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.557 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 29.093 punti.Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,98 miliardi di euro, in ribasso (-7,13%), rispetto ai precedenti 2,13 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,55 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,62 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+4,58%). Fuori dal principale paniere, scatto dispinta dalle indiscrezioni secondo cui il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) avrebbe in corso colloqui con un fondo e due banche per la cessione del controllo dell'istituto ligure.Ottima performance per, che registra un progresso del 3,35%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,93%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,80%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,22%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,13%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,41%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,88%.del FTSE MidCap,(+5,14%),(+3,74%),(+2,53%) e(+1,79%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,73%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,94%.In caduta libera, che affonda del 2,62%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,57 punti percentuali.