Wall Street cauta guarda alla Federal Reserve

(Teleborsa) - Avvio contrastato per la borsa di Wall Street, dopo la scia negativa della vigilia, con l'attenzione degli investitori concentrata sullache inizia oggi per terminare domani, mercoledì 15 dicembre. Le attese del mercato sono per un'accelerazione del tapering alla luce dell'ultima lettura sul tasso di inflazione che ha evidenziato una crescita record dei prezzi.Il mood degli addetti ai lavori è condizionato anche dall'incertezza che regna intorno allaSul fronte macroeconomico, l'unico dato significativo della giornata odierna è quello sui prezzi alla produzione saliti più del previsto , diffuso dal Dipartimento del Lavoro americano (BLS) prima dell'Opening Bell.Sulle prime rilevazioni, ilsi ferma a 35.638 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso l', che perde lo 0,46%, scambiando a 4.648 punti. Negativo il(-0,8%); con analoga direzione, leggermente negativo l'(-0,5%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,05%),(-0,63%) e(-0,60%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,65%),(+1,29%),(+1,12%) e(+0,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,91%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,85%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,01%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,67%.Tra i(+2,15%),(+2,04%),(+1,38%) e(+1,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,20%.Affonda, con un ribasso del 3,19%.Crolla, con una flessione del 2,67%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,04%.