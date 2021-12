Poco mossa la Borsa americana in attesa della FED

Dow Jones

(Teleborsa) -, che continua la sessione sui livelli della vigilia, che potrebbe annunciare un avvio più veloce del tapering e un inizio anticipato di rialzo dei tassi. Alle 20.00 (ora italiana) la Banca centrale USA comunica le decisioni di politica monetaria, mentre alle 20.30 c'è la conferenza stampa del presidente Jerome Powell. Ilsi ferma a 35.533 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.632 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In lieve ribasso il(-0,26%); senza direzione l'(-0,14%)."Riteniamo che la FED annuncerà il, arrivando a 30 miliardi di dollari al mese a partire da metà gennaio 2022 (inizialmente aveva annunciato la cifra di 15 miliardi). Ciò comporterebbe la fine del Quantitative Easing a marzo 2022 (e non a giugno)", ha commentato François Rimeu, Senior Strategist di La Francaise AM. "Il tapering non è il, ma è un perno rispetto al massiccio allentamento monetario dall'inizio della pandemia", ha scritto in una nota Tom Lee di Fundstrat, aggiungendo che il meeting del FOMC potrebbe trasformarsi in un "buy the event".Su, le vendite al dettaglio sono aumentate meno delle attese a novembre. L'indice manifatturiero Empire State di New York è aumentato , contro attese per una diminuzione. Sono saliti meno del mese precedente i prezzi import-export a novembre.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,55%),(+0,41%) e(+0,41%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,93%),(-0,85%) e(-0,51%).Al top tra i(+1,04%),(+0,83%),(+0,65%) e(+0,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,17%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,01%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,95%.Tentenna, che cede lo 0,95%.Al top tra i, si posizionano(+1,88%),(+1,74%),(+1,31%) e(+1,30%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,67%.In apnea, che arretra del 2,49%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,32%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,18%.