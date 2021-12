Sababa Security, concluso con successo collocamento su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -- operatore italiano nel settore della cybersecurity che fornisce un’offerta integrata e personalizzata di prodotti e servizi gestiti per proteggere i diversi ambienti IT e OT dalle minacce informatiche - ha concluso con successo il, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita – con una raccolta complessiva pari ad Euro 9 milioni circa (comprensivo dell’opzione di over allottment di circa Euro 1 milione).Alle azioni ordinarie della Società è stato attribuito il seguente codice ISIN IT0005468506.che premia il nostro progetto imprenditoriale - dichiara-. Abbiamo molte idee da sviluppare e le risorse finanziarie raccolte ci consentiranno di perseguire ancor di più la nostra strategia di crescita, sostenendo i programmi di sviluppo con maggiore tenacia, consolidando ulteriormente la nostra posizione di mercato e sviluppando nuove tecnologie proprietarie.".Il collocamento – rivolto ad investitori qualificati italiani ed esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni) – ha riguardato complessive n. 2.432.400 azioni ordinarie, di cui n. 2.162.000 Azioni di nuova emissione rivenienti da un apposito aumento di capitale e n. 270.400 azioni destinate all’esercizio dell’opzione di over allotment concessa dall’azionista Drag S.r.l. ad Intermonte in qualità di Global Coordinator (corrispondenti a circa il 12,5% delle azioni oggetto dell’offerta).Nell’ambito del collocamento il controvalore complessivo delle risorse raccolte è risultato pari a Euro 9 milioni circa (comprensiva dell’opzione di over allotment di circa Euro 1 milione), con un prezzo per ciascuna azione offerta in sottoscrizione determinato in Euro 3,70 per azione.All’inizio delle negoziazioni la Società avrà una(circa Euro 28 milioni al totale esercizio della greenshoe) ed un flottante del 29,8% pre-greenshoe (flottante del 32,3% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe). Il capitale sociale della Società sarà composto da n. 7.262.000 azioni ordinarie (n. 7.532.400 all’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).Nel processo di quotazione, la Società è assistita da Intermonte Sim S.p.A (Global Coordinator dell’operazione, Sole Bookrunner e Specialist), Ambromobiliare S.p.A. (Advisor Finanziario dell’Emittente), CFO SIM S.p.A. (Euronext Growth Advisor), Studio Legale Gianni & Origoni (Deal Counsel), Mazars (Società di Revisione), Epyon (Consulente per i dati extracontabili), Polytems HIR (Advisor di Comunicazione), Becap (Consulente per il piano industriale).