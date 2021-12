Seduta positiva a New York il giorno dopo la FED

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che avanza a 36.061 punti (+0,32%); sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.724 punti (+0,29%). Consolida i livelli della vigilia il(+0,11%); in frazionale progresso l'(+0,24%). La borsa americana continua quindi il rally iniziato nella seconda parte di seduta di ieri, quando la Federal Reserve ha segnalato che sarebbe statae ha previsto tre aumenti dei tassi di interesse nel 2022.La comunicazione della FED è stata. "Jerome Powell sta tentando di recuperare il tempo perduto dopo l'ultima serie di cattive notizie sull'inflazione, e il risultato della riunione è un riflesso di questo - ha commentato James McCann, vice capo economista di ABRDN - La FED ha davvero dovuto dimostrare che è disposta a muoversi più velocemente e ad andare oltre per inasprire la politica più di quanto previsto in precedenza, dato che è scivolata dietro la curva negli ultimi mesi.".In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,04%),(+0,86%) e(+0,85%).Tra i(+2,48%),(+1,61%),(+1,42%) e(+1,35%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,12%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,63%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,63%.Al top tra i, si posizionano(+2,64%),(+2,48%),(+2,28%) e(+1,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,91%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,97%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,09%.scende dell'1,04%.