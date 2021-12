Brembo, assemblea nomina Alberto Bombassei presidente emerito

Brembo

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha approvato la figura del Presidente Emerito. In seduta ordinaria è stato nominato, per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione di Brembo, il Consigliere Roberto Vavassori, candidato dal socio di maggioranza Nuova Fourb, titolare di n. 178.739.605 azioni pari al 53,527% del Capitale Sociale, con 357.463.370 diritti di voto esercitabili pari al 69,688% dei diritti di voto in circolazione.L’Assemblea ha quindi nominato Matteo Tiraboschi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Alberto Bombassei quale Presidente Emerito di Brembo.Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all’Assemblea, preso atto del nuovo assetto di Governance e delle modifiche statutarie, ha conferito gli idonei poteri alle nuove cariche e costituito il Comitato di Indirizzo Strategico, contestualmente approvandone il Regolamento.Nella stessa seduta il Consiglio ha approvato il nuovo Codice di Corporate Governance Brembo, per adeguarlo alle raccomandazioni introdotte dal Codice di Corporate Governance, edizione 2020. Ha infine deliberato l’adozione della Brembo Shareholders’ Engagement Policy, che, in ossequio a quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance, disciplina ruoli, responsabilità e modalitàdello svolgimento del dialogo tra Brembo e la pluralità dei suoi azionisti, attuali e potenziali.