Vittorio Emanuele Falsitta & Partners amplia compagine sociale. Accordo con GKSD

(Teleborsa) -società tra professionisti, amplia la propria compagine sociale e sigla un accordo, quale socio di capitali, con lapartecipata dale dalla Famiglia Rotelli."L'– si legge in una nota – ha l'obiettivo di agevolare l'espansione dell'offerta professionale dello studio verso l'estero, in particolare, verso i paesi del Mediterraneo e, altresì, diventarne riferimento per quanto riguarda la fornitura di attività di consulenza legale negli investimenti in Italia".Oltre ai soci fondatori, Vittorio Emanuele Falsitta e Mario Giannotta, fanno ingresso nello studio gli avvocati Andrea Aliberti, Matteo Faggioli, i dottori Isabella Bricchetti, Vincenzo Falsitta, Patrizia Papaluca, Massimo Zamboni e il rag. Tonino Cola