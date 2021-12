Gruppo Cassa Centrale e Prelios Credit Servicing insieme nell'operazione Buonconsiglio 4

(Teleborsa) -(CCS), società del, ha concluso positivamente ladi crediti non performing, assistita da garanzia statale (GACS).sarà Master e Special Servicer dell'operazione. Laè la dodicesima cessione perfezionata da Centrale Credit Solutions, che ancora una volta si è distinta per essere struttura aggregante e di riferimento anche per Banche diverse dalle affiliate.L’operazione infatti ha- Banca Sella, Banco di Desio e della Brianza, Cassa di Risparmio di Fermo, Banca Macerata, Banca Popolare di Cortona, Banca Popolare di Lajatico, Banca Popolare dell’Alto Adige, Cassa di Risparmio di Volterra e Cassa di Risparmio di Savigliano - che hanno ceduto complessivamenteper un valore dialla società veicoloA fronte deI crediti ceduti la società ha emesso titoli senior, mezzanine e junior, con una tranche senior assistita da rating emessi da Scope Ratings, ARC Ratings e DBRS Morningstar e caratteristiche strutturali di ammissibilità per l’ottenimento ella GACS (i testi dei comunicati stampa sui rating attribuiti da Moody’s, DBRS Morningstar e Scope Ratings sono disponibili sui siti delle agenzie).“La cartolarizzazione Buonconsiglio 4 è la seconda operazione con GACS finalizzata da Cassa Centrale e la prima realizzata con il Gruppo Prelios", ha spiegato, Chief Lending Officer del Gruppo Cassa Centrale, indicando che l'operazione "si inserisce nel piano di derisking, sempre improntato a una prudente gestione in un contesto di grande incertezza dettato dal protrarsi della pandemia".coordinata dal Gruppo Cassa Centrale e affidata a Prelios Credit Servicing, consolida ulteriormente la leadership assoluta del nostro Gruppo nelle operazioni di cartolarizzazione con garanzia pubblica", ha affermato, CEO del Gruppo Prelios, ricordando che il nuovo veicolo "consolida il rapporto strategico con il Gruppo Cassa Centrale e ha visto la collaborazione delle diverse anime del Gruppo Prelios, considerato anche il ruolo attivo della nostra piattaforma fintech BlinkS nella fase di raccolta, normalizzazione e stratificazione dei portafogli delle Banche del Gruppo Cassa Centrale".hanno operato in qualità di, coordinando le banche coinvolte. Loha assistito sia gli arranger, sia le banche originator per gli aspetti legali dell’operazione.è stata nominata Monitoring Agent dell’operazione, oltre ad aver assunto i ruoli di Computation Agent, Representative of the Noteholders, Corporate Servicer, Back-Up Servicer ed essere stata il provider della Società Veicolo.s è stata nominata come account bank, agent bank, paying agent e cash manager. Prelios Innovation, tramite la piattaforma BlinkS, ha supportato Prelios Credit Servicing nella fase di raccolta, normalizzazione e stratificazione dei portafogli delle Banche del Gruppo Cassa Centrale.