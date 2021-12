CNH Industrial, Alessandra Ramorino nominata Chief Internal Audit Officer

CNH Industrial

(Teleborsa) -annuncia una nuova nomina nel futuro Senior Leadership Team di Iveco Group.Alessandra Ramorino,, entrerà a far parte del Gruppo con il ruolo di Chief Internal Audit Officer, prendendo il posto di Federico Castino che sta attualmente ricoprendo ad interim la funzione di Head of Internal Audit. Ramorino diventerà anche membro del futuro Senior Leadership Team (SLT) dell’Azienda. Riporterà direttamente al CEO designato di Iveco Group, Gerrit Marx, e svolgerà le proprie funzioni sotto la supervisione dell'Audit Committee del Gruppo.e vorrei cogliere questa occasione per ringraziare Federico Castino per l'impegno che sta dedicando all’Azienda durante questo periodo di transizione. Alessandraassicurando che le nostre pratiche finanziarie e operative riflettano gli elevati standard che ci siamo dati e che la nostra azienda operi in modo efficiente ed efficace. Sarà un’aggiunta preziosa al nostro Senior Leadership Team", ha commentato