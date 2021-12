Milano positiva con le altre Borse europee

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Saipem

Unicredit

CNH Industrial

Tenaris

Moncler

Campari

Generali Assicurazioni

Juventus

Autogrill

Garofalo Health Care

IGD

Reply

(Teleborsa) -; lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un'ottima performance. Al rimbalzo partecipa anche il mercato americano che registra ampi progressi per l'I listini azionari europei si lasciano alle spalle la difficile giornata della vigilia quando si è registrato un sell-off innescato dai timori legati alla diffusione delladel coronavirus, ma anche dalla mossa della banca centrale cinese sui tassi e dallo stop al maxi-piano infrastrutturale USA.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,127. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,29%.Lopeggiora, toccando i +132 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,01%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,36%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,38%, e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,38%. Chiusura in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,82%, mentre, al contrario, profondo rosso per il, che si ferma a 28.669 punti, in netto calo dell'1,55%.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,41 miliardi di euro, in deciso ribasso (-33,93%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,65 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,78 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,67 miliardi.di Milano, troviamo(+4,14%),(+3,49%),(+3,47%) e(+3,29%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,64%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,63%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,54%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,86%),(+5,11%),(+5,10%) e(+4,09%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,71%.