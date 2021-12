Imprese, Sevendata: nel 2020 giù ricavi (-3,8%) ed ebitda (-9,9%), forte aumento di liquidità e patrimonializzazione

(Teleborsa) - I2020 delle imprese italiane calano del 3,83% rispetto al 2019, meno che tra il 2019 e il 2018 (-4,08%). Nel 2020 sul 2019 l'scende di quasi dieci punti (-9,93%), come il(-9,26%), mentre ladelle imprese fa rilevare un'impennata (+27,71%), cosi' come la(+25,02% la crescita del patrimonio netto nel bilancio 2020). Sono solo alcuni dei dati che emergono dall'analisi dei bilanci depositati presso le CCIAA italiane condotta da, martech (Marketing&Technology) company data-driven basata a Milano e fondata da Fabrizio Vigo, attuale CEO.Ad uno sguardo sintetico - informa Sevendata in una nota - idel 2020 fanno emergere la fotografia di un Paese resiliente allanonostante tutto. Naturalmente, a seconda dell'angolatura, cambiano i valori in gioco. Le dinamiche disono fortemente polarizzate a livello. Si osserva allora che nel 2020 la regione che più ha sofferto dal punto di vista dei ricavi è la(ricavi -11,95%), seguita dal Triveneto (-5,78%), dal Nord Ovest (-2,47%) e dall'Emilia Romagna (-1,40%), tutte regioni fortemente impattate dalle restrizioni causate dalla pandemia. Su una posizione di stabilità dei ricavi si collocano Centro Sud e Centro (-0,55% e -0,13%). Mentre il Sud e le Isole fanno registrare un incremento dei ricavi del 3,18%.Prendendo in esame l'andamento dell'spetta al Triveneto il primato negativo nel 2020, segnando una ripida discesa (-27,75%), quasi tre volte il calo rilevato su scala nazionale (-9,93%). Nord Ovest e Lombardia seguono a una certa distanza (-13,19%, -9,12%). Il Centro si posiziona al -7,76% e l'Emilia Romagna al - 6,24%. Invariato, invece, il Centro Sud mentre Sud e Isole incrementano la redditività operativa del +4,31%. La marcata differenza di trend tra Nord e Sud è soprattutto da attribuire alla congenita diversità del tessuto economico, che vede al Sud una più estesa presenza delle PA e di settori che hanno dimostrato più resilienza nella pandemia, quali tutta la filiera agricola e dell'alimentare."La lettura dei bilanci 2020 ad oggi depositati dalle imprese italiane, – ha dichiarato, co-founder e CEO di SevenData – ci restituisce uno spaccato per alcuni versi prevedibile e per altri inaspettato delle dinamiche economiche e finanziarie dell'economia italiana. Molto interessante è osservare come le aziende abbiano aumentato la loro patrimonializzazione (+25,02% l'aumento del patrimonio netto) nel 2020, la loro liquidità (+27,71%) ed anche la dimensione della loro Posizione Finanziaria Netta (+7,43%). Quest'ultimo dato, tuttavia, evidenzia come l'aumento della liquidità sia dovuto all'aumentato accesso al credito bancario favorito dai provvedimenti del Governo, che ha permesso alle aziende di costituire riserve di liquidità finanziate dal credito bancario. Da notare poi anche come l'aumento della liquidità media e del patrimonio netto nel 2020 sia diffuso in tutti i settori economici analizzati ed in tutte le aree del Paese".