Crocs acquisisce per 2,5 miliardi di dollari Heydude, fondata da Alessandro Rosano

Crocs

(Teleborsa) -, società statunitense produttrice degli omonimi zoccoli in plastica leggera, ha stipulato un accordo definitivo. La transazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2022 e il prezzo di acquisto sarà per 2,05 miliardi di dollari in contanti e per 450 milioni di dollari in azioni Crocs emesse al fondatore e CEO del marchio Alessandro Rosano. "Abbiamo fondato Heydude in Italia nel 2008, per sviluppare calzature comode, versatili e accessibili - ha commentato Rosano - Siamo orgogliosi del marchio che abbiamo costruito e siamo onorati di entrare a far parte di Crocs, un'azienda perfettamente posizionati per portare Heydude al livello successivo"."Heydude ha registrato un'incredibile crescita di entrate e profitti negli ultimi anni - ha dichiarato la CFO di Crocs Anne Mehlman - Si prevede che. Ci aspettiamo che l'attività combinata generi un significativo free cash flow, consentendoci di ridurre rapidamente l'indebitamento e investire per supportare la crescita futura".Al completamento della transazione, Heydude opererà come una divisione autonoma.. Come parte della transazione, Rick Blackshaw è stato assunto per unirsi a Heydude come vicepresidente esecutivo e presidente del marchio. Blackshaw vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore delle calzature e, più recentemente, è stato CEO di CCM Hockey e in precedenza ha ricoperto incarichi come presidente di Sperry, presidente di Keds e vicepresidente della divisione Chuck Taylor di Converse.