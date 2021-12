TISG, Intermonte alza stime e TP dopo acquisizione Perini Navi

Intermonte

(Teleborsa) -ha alzato ilsu The Italian Sea Group (), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, a 9 euro (da 8,5 euro) e ha mantenuto ilsul titolo a "BUY". La revisione è arrivata dopo che il gruppo si è aggiudicato l'asta indetta dal Tribunale di Lucca per il fallimento Perini Navi a un prezzo di 80 milioni di euro. Gli analisti affermano di vedere ", sia dal punto di vista finanziario (in attesa di ulteriori dettagli che verranno forniti da TISG, possiamo prevedere prudenzialmente almeno 110 milioni di ricavi aggiuntivi da Perini con una redditività almeno in linea con il gruppo a regime) e strategico".Viene anche sottolineato che Perinia The Italian Sea Group, elevando la sua posizione e affidabilità nei confronti del pubblico potenziale". Infine, Intermonte può "anche immaginare che TISG sarà sempre più inserito tra le migliori opzioni che i broker internazionali propongono ai futuri armatori di superyacht".Dopo aver aggiunto il contributo di Perini Navi, Intermonte si aspetta che la società chiuda l'anno condi 170 milioni di euro, undi 27 milioni di euro e undi 13 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 294 milioni di euro, 45 milioni di euro e 25 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2023 a ricavi per 376 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 61 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 36 milioni di euro.Oggi spicca il volo, che si attesta a 6,24, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 6,39 e successiva a quota 6,63. Supporto a 6,15.