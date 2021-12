Borse europee contrastate. Chiuse Milano e Francoforte

(Teleborsa) - Si registrano ancora segni contrastanti tra le poche piazze europee rimaste aperte in questa seduta pre natalizia. Londra chiude con guadagno dello 0,34%, mentre Parigi che, chiuderà tra circa mezz'ora, cede lo 0,18%.Per entrambe le piazze, infatti, la chiusura è anticipata rispetto all'orario normale.Restano chiuse, invece, le borse di Francoforte, Milano, Madrid e New York che riapriranno i battenti lunedì 27 dicembre. L'attenzione degli investitori resta catalizzata sulla diffusione della pandemia da coronavirus e sulle restrizioni che stanno introducendo i Paesi per combattere la variante Omicron.