Borse Europa caute. Timido aumento in Piazza Affari

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità con gli occhi degli investitori che restano puntati sulla rapida diffusione della variante OmicronSul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,131. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,13%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 72,79 dollari per barile, con un calo dell'1,36%.Sale lo, attestandosi a +139 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,16%.senza slancio, che negozia con un +0,12%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,11%.. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 27.110 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.665 punti.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 2,60%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,20% dopo che l'assemblea straordinaria dei soci ha approvato lo scorporo di Iveco Group che sarà effettivo dal primo gennaio.Su di giri(+2,07%).Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,46%.Tra i(+3,42%),(+3,25%),(+3,20%) e(+2,33%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,78%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,72%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,65%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,63%.