Positiva la Borsa americana. In calo le compagnie aeree

(Teleborsa) -, con ilche si ferma a 36.016 punti (+0,12%), e l'che avanza a 4.749 punti (+0,49%). Positivo il(+0,79%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,58%). Gli investitori continuano a osservare l'andamento della variante Omicron, le conseguenti restrizioni e gli effetti sull'economia. In particolare, lesono in calo dopo che il dilagare della variante omicron ha portato a una carenza di personale. Gli ADR (American Depositary Receipt) e lesono sotto osservazione dopo che sono arrivate nuove restrizioni da Pechino alle quotazioni offshore delle aziende cinesi di settori sensibili.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,79%),(+0,66%) e(+0,54%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,91%.Tra i(+1,02%),(+1,00%),(+0,83%) e(+0,82%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,42%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,28%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,55%.Al top tra i, si posizionano(+2,64%),(+2,10%),(+1,75%) e(+1,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,89%.Affonda, con un ribasso del 3,23%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,60%.scende dell'1,57%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,9%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 18,5%; preced. 19,1%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,6%; preced. 7,5%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,72 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 205K unità).